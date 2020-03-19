Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.

Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gerçeğe aykırı halkı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." Kaynak: AA