Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı
Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.
19.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:00
Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gerçeğe aykırı halkı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
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Kaynak: AA