Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor

Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

BATMAN İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, sahaya çıktı.

BATMAN İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, sahaya çıktı. Koronavirüs vakalarının arttığı kentte ekipler, kapı kapı dolaşıp aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışan ekipler, aşı hakkı olanların da aşısını yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, aşılanmayanlar için harekete geçti. Aşılama oranının yüzde 59,4, vaka sayısının ise 100 binde 656,8 olduğu kentte, kapı kapı dolaşan ekipler, aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyor. Aşı hakkı olanların ise aşılarını yapıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir markete giren ekipler, çalışanlar ile kasiyerlere aşı yaptı. Sağlık Mahallesi'nde ise ikna ekipleri kapı kapı dolaştı. Ekipte yer alan Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Dr. Orhan Ayan, "Yaklaşık 250 personelden oluşan aşı ekiplerimiz kenar mahallelerde ev ev dolaşıyor. Gün içinde aşı ekiplerimiz 5-6 mahalleye yayılarak, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı aşılacak" dedi.Dr. Ayan, aşı tereddüttü olan vatandaşlar için bilgilendirme yaptıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı aşı konusunda bilgilendiriyoruz. Covid-19 salgınının bitmesi ve azalması için aşı olmayanlar mutlaka ama mutlaka aşı olmalı ve ayaklarına kadar giden bu hizmeti geri çevirmemelerini istiyoruz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da aşıdır. Lütfen aşımızı olalım" dedi. 


Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Barış Arduç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Batman'da aşı timleri kapı kapı dolaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:12:06. #1.14#

title