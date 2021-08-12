Batman'da aşı olan esnaftan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı
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Batman'da aşı olan esnaftan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

Batman'da aşı olan esnaftan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Batman'da, Elma Sokağı esnafı aşı kampanyasına destek vererek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Batman'da, Elma Sokağı esnafı aşı kampanyasına destek vererek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Çarşı Mahallesinde bulunan, şarküteri ve gıda ürünlerinin satıldığı Elma Sokağı esnafı aşı kampanyasına destek verdi.

Aşı olmak için sıraya giren esnaf, kimi birinci doz kimi de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Elma Sokağı Esnafları Dernek Başkanı Turan Songur, AA muhabirine, son dönemlerde Batman'da koronavirüs (Kovid-19) vakalarının üst düzeye çıktığını söyledi.

Gerek vakaların önüne geçmek gerekse aşılama kampanyasına destek vermek amacıyla Elma Sokağı esnafı olarak aşı olduklarını belirten Songur, salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Batman'daki vatandaşları aşı olmaya davet eden Songur, salgından kurtulabilmek için herkesin aşı olması gerektiğini kaydetti.

Esnafın ikinci bir kapanmayı kaldıramayacağını dile getiren Songur, "Herkes bu bilinçle aşı olmak zorundadır. Artık bu bir vatani görev sayılabilir. Bütün vatandaşlarımızı, esnafımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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