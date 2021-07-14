Batman'da aşı ekipleri kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor

Koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için ülke genelinde uygulanan aşılma programı tüm hızıyla devam ederken aralarında Batman'ın da yer aldığı Güneydoğu illerinde diğer illere oranla aşılamanın yavaş olması nedeniyle harekete geçildi.

Koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için ülke genelinde uygulanan aşılma programı tüm hızıyla devam ederken aralarında Batman'ın da yer aldığı Güneydoğu illerinde diğer illere oranla aşılamanın yavaş olması nedeniyle harekete geçildi.

Geçtiğimiz gün Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak aşılama konusunda alınan yeni karar gereği aşılama hakkı tanımlanan vatandaşların evlerine gidilerek aşılama uygulanacağı belirtilmişti. Karar sonrası kent genelinde sağlık ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşların aşı olması yönünde çalışma başlattı.

Vatandaşların evlerine giden sağlık ekipleri birçok vatandaşı aşı yaparken Sağlık Bakanlığı Kovit-19 aşı bilgilendirme platformunda Batman'da şimdiye kadar aşılamanın 211 bin doza çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: Habermetre