Batman'da aşı ekipleri kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da aşı ekipleri kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor

Batman'da aşı ekipleri kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için ülke genelinde uygulanan aşılma programı tüm hızıyla devam ederken aralarında Batman'ın da yer aldığı Güneydoğu illerinde diğer illere oranla aşılamanın yavaş olması nedeniyle harekete geçildi.

Koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için ülke genelinde uygulanan aşılma programı tüm hızıyla devam ederken aralarında Batman'ın da yer aldığı Güneydoğu illerinde diğer illere oranla aşılamanın yavaş olması nedeniyle harekete geçildi.

Geçtiğimiz gün Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak aşılama konusunda alınan yeni karar gereği aşılama hakkı tanımlanan vatandaşların evlerine gidilerek aşılama uygulanacağı belirtilmişti. Karar sonrası kent genelinde sağlık ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşların aşı olması yönünde çalışma başlattı.

Vatandaşların evlerine giden sağlık ekipleri birçok vatandaşı aşı yaparken Sağlık Bakanlığı Kovit-19 aşı bilgilendirme platformunda Batman'da şimdiye kadar aşılamanın 211 bin doza çıktığı öğrenildi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da aşı ekipleri kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 08:18:17. #1.16#

title