BATMAN (İHA) - Batman'da asfalt yakıt tankı yandı

BATMAN - Boş arazi üzerinde bulunan yakıt tankında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan asfalt yakıt tankı olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Batman-Beşiri yolu Köse Tarla köyü mevkiinde meydana geldi. Boş arazi üzerinde bulunan bir tanka ait asfalt yakıtı bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler yangını diğer tankerlere sıçramadan kontrol altına aldı.