HASANKEYF, BATMAN (AA) - Batman'da "Arkeolojik Kazılar Işığında Hasankeyf" kitabının tanıtımı yapıldı.

İl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, kitabın editörü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran, kitabın tanıtımını yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, toplantıda yaptığı açıklamada, Hasankeyf'te 1980'li yıllardan bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların sanat tarihi açısından çok kıymetli olduğunu belirten Şahin, şöyle dedi:

"Geçmişimizi bilmezsek geleceğe güvenle bakamayız. Biz sadece elimizde kılıçla ve gözyaşıyla Anadolu'yu fethetmedik. İlimle, irfanla ve medeniyetle bu toprakları fethettik. Bu topraklara asla silinmeyecek mührümüzü bastık ve geleceğe de bu medeniyet timsali ile bakıyoruz. Hasankeyf de bu kültür mirasımızın önemli halkalarından biridir. Hasankeyf Mezopotamya'nın kalbidir. Hasankeyf, Mezopotamya markasının da en önemli değerlerinden biridir. Bu eser, her yönden istifade edebileceğimiz güzel iki ciltlik eserdir."

Daha sonra Vali Şahin, kentteki otellerde çalışan başarılı personellere sertifika verdi.