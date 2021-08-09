Batman'da aranan şahıslar yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmalar yaptı. Aranan şahısların yakalanması için çalışmalar kapsamında H.I., İ.A., M.İ., E.A., C.T, H.G. ve A.K. ekiplerce yakalandı. Yapılan sorgulamada hapis cezası bulunan şahıslar yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı kadın ise doktor raporunda hamile olduğu için tutuklanması ertelendi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla her daim tüm il genelinde suç ve suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı