Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16

Batman'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.İ. yakalandı.

G.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA