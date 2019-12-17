Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Batman'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16
Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.İ. yakalandı.

G.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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