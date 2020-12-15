Batman'da aranan bir kişi yakalandı

Batman'da hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

Batman'da hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünün arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan aranma kaydı ve toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak