Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı
07.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:30
Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. yakalandı. V.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak