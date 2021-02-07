Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı

07.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:30
Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. yakalandı. V.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Cem Yılmaz Didem Kınalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi İzmir Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 12:30:41. #1.14#
title