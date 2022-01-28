Batman'da aranan 7 şüpheli yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-24 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda haklarında "uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah bulundurma, cinsel istismar ve göçmen kaçakçılığı yapma" gibi suçlardan arama kararı bulunanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.