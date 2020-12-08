Batman'da aranan 2 kişi yakalandı

Batman'da aranan 2 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak, suçlu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu olmak üzere 2 farklı dosyadan aranan ve haklarında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. ve M.S. yakalandı.

2 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak