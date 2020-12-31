Batman'da aranan 1 kişi yakalandı
31.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:40
Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamında kasten öldürme suçundan aranan ve toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak