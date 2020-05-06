Batman'da aracın çarpmasıyla ayağı kırılan köpeğe ameliyatla platin takıldı
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Batman'da aracın çarpmasıyla ayağı kırılan köpeğe ameliyatla platin takıldı

Batman'da aracın çarpmasıyla ayağı kırılan köpeğe ameliyatla platin takıldı
06.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:52

Batman'da plakası belirlenemeyen bir aracın çarpmasıyla yaralanan köpek, götürüldüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde kırılan ayığı ameliyat edilerek platin takıldı.

Batman'da plakası belirlenemeyen bir aracın çarpmasıyla yaralanan köpek, götürüldüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde kırılan ayığı ameliyat edilerek platin takıldı.

Plakası belirsiz aracın çarpması sonucunda yaralanan köpeği gören vatandaşların durumu ilgili ekiplere bildirmesiyle, kaza yerine gelen ekipler, köpeği yaralı halde olduğu Çamlıtepe Mahallesinden alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Çekilen röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık tespit eden veteriner hekimleri, köpeği cerrahi operasyona tabi tutarak bacağına platin taktı. Başarılı geçen operasyonun ardından müşahede altında tutulacak olan köpeğin sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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