Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi

23.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46

Batman'da polisin düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta arama yapıldı.

Aramada araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA