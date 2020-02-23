Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'da polisin düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.
Batman'da polisin düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta arama yapıldı.
Aramada araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.