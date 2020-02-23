Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi
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Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da polisin düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.

23.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46
Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta arama yapıldı.

Aramada araç lastiğine gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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