Batman'da araç çukura düştü

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da araç çukura düştü

Batman'da araç çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da 4. vizyon projesi kapsamında belediye tarafından altyapı çalışmalarının olduğu yolda seyir halinde ilerleyen bir otomobil çukura saplandı.

Batman'da 4. vizyon projesi kapsamında belediye tarafından altyapı çalışmalarının olduğu yolda seyir halinde ilerleyen bir otomobil çukura saplandı.

Atatürk Bulvarında seyir halinde ilerleyen 21 UD 429 plakalı otomobil, yoldaki çukurlardan birine düştü. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yararlanırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı o noktada belediyeye ait yol çalışması yönünde herhangi bir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da araç çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Melisa Döngel Selin Şekerci
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da araç çukura düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:16:09. #1.16#

title