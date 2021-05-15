Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı
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Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar bir binaya girerek ayakkabıları çaldı.

Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar bir binaya girerek ayakkabıları çaldı. Hırsızın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Pazaryeri Mahallesinde bir binada meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsız, binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızın kaçış anı güvenlik kameralarına saniye, saniye takıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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