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Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya'da denizde bulundu.

ANTALYA (İHA) - Batman'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya'da denizde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak gören 2 genç, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede aramaya yapan sahil güvenlik ekipleri bir süre sonra deniz üzerinde bir kişiye ulaştı. Bota alınan kişi yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkçe öğretmen kimliği çıktı

Şahsın isminin Hamza Yılmaz (28) olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede Türkçe öğretmeni kimliği çıktı. Öte yandan gencin, sabah saatlerinde Ankara'dan otobüse binerek akşam saat 17.00 sıralarında Antalya'ya geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın ailesinin ise 14 Kasım'dan bu yana haber alamadığı ve annesinin dün polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu

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