Batman'da anız yakımana tepki
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Batman'da anız yakımana tepki

24.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:56
Batman'da anız yakımana tepki

Sağlık Sen Batman İl Temsilciliği, anız yakımına tepki gösterdi.

Sağlık Sen Batman İl Temsilciliği, anız yakımına tepki gösterdi.

Sağlık Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın, son günlerde anız yangınlarının şehrin üzerinde bir duman tabakası oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Kent merkezi ve civarında yaşayan insanların oluşan dumanın etkisiyle nefes almakta güçlük çektiğini ifade eden Yalçın, "Özellikle KOAH, bronşit, astım ve benzeri kronik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenmekte, bu durum kent merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığına zarar vermektedir." dedi.

Koronavirüs salgınının devam ettiği süreçte, bu hastalığa yakalanan hastaların nefes alıp vermekte güçlük çektiği ve sürekli olarak oksijene ihtiyaç duyduklarını hatırlatan Yalçın, "Soluduğumuz havanın kirletilmesi yüzbinlerce insanımızın sağlığına kastedilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, çevreye ve halk sağlığına zarar veren anız yangınlarının engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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