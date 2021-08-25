Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
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Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman kent merkezinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Batman kent merkezinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

Batman Şafak Mahallesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi. - BATMAN

Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Batman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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