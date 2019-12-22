Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
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Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Batman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

22.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12
Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 13 akü hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu akü hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 19 akü sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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