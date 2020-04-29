Batman'da ailelere gıda yardımı yapıldı Kozluk ilçesinde ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kozluk ilçesinde ailelere gıda yardımı yapıldı.

Umut Kervanı Vakfı Kozluk Temsilcisi Akif Tekin, imkanları ölçüsünde yardıma muhtaç olan ailelere yardımda bulunduklarını, bundan sonra da yardıma devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayında zengin ile fakir insanlar arasında köprü görevi yapmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, "Maddi durumu iyi olan insanlar bize yardımda bulunuyor biz de yardıma muhtaç olan aileleri tespit ederek yapılan yardımı onlara ulaştırıyoruz. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardıma muhtaç olan insanlara yardımda bulunmaya davet ediyoruz. Yardım etmek isteyen kardeşlerimiz kendileri bizzat gelip aileleri görüp yardımda bulunabilirler." dedi.

Kaynak: AA