Batman'da aile fertlerini bıçaklayan kişi yakalandı

12.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:28

Batman'da önce 4 yakının ardından da kendisini bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan ve piskolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhyettin Irmak (42), önce eşi Nefise Irmak, annesi Fatma Irmak ile henüz isimleri öğrenilemeyen ablası ve 3 yaşındaki yeğenini ardından da kendini bıçakladı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Muhyettin Irmak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA