Batman'da ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği iddiası Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.

Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında yaşayan Sait Bayık, gece ağıla giren kurdun, 5 koyunu telef ettiğini, 10'unu da yaraladığını iddia etti.

Gelirini hayvancılıkla sağladığını belirten Bayık, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA