Batman'da ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği iddiası
Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.
17.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:34
Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurdun 5 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında yaşayan Sait Bayık, gece ağıla giren kurdun, 5 koyunu telef ettiğini, 10'unu da yaraladığını iddia etti.
Gelirini hayvancılıkla sağladığını belirten Bayık, yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: AA