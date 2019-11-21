Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı
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Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

Batman'da adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

21.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:56
Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

'da adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında duruşma öncesi adliye binasının önünde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Olay yerinde kavgada kullanılan tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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