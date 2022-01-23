- Batman'da Acil Sağlık ekipleri 80 yaşındaki Şebo dede için seferber oldu Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat için seferber olan 112 Acil Sağlık ekibi, karlı ve buzlu yolda 8 saatlik çalışmanın ardından Şebo...

SASON, BATMAN (İHA) - - Batman'da Acil Sağlık ekipleri 80 yaşındaki Şebo dede için seferber oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat için seferber olan 112 Acil Sağlık ekibi, karlı ve buzlu yolda 8 saatlik çalışmanın ardından Şebo Dedeyi hastaneye ulaştırdı.

Sason ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Altıdere köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat'ın yakınları, 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Şebo Dede için seferber olan sağlık ekipleri, buz ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda bulunan kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, ambulans aracına zincir takarak ilerleyebildi. Zaman zaman ambulans aracının yolda kayarak uçuruma yuvarlanma tehlikesi yaşadığı yolculuğun ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 kilo metrelik yolu yayan yürüyerek Şebo dedenin evine ulaşmayı başardı. Orada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şebo dedeyi ambulansa taşıyan ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından Şebo dedeyi hastaneye ulaştırarak tedavi altına alınmasını sağladı.

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