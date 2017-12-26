İçişleri Bakanlığınca, pilot bölge olarak seçilen Batman'da "Açık Kapı" projesi başladı.



Batman'da, "Açık Kapı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Valilik binasında yapılan toplantıya, Vali Ahmet Deniz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Deniz, "İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Açık Kapı' projemize start verdik. Batman ilimiz bakanlığımız tarafından pilot olarak belirlenen 15 ilden bir tanesi. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin burada alınması ve etkin verimli bir şekilde de sorunlarının, taleplerinin, ihtiyaçlarının ilgili kurumlara yönlendirilmesi ve oradan da hızlı bir şekilde dönüşüm sağlanarak kendilerinin bilgilendirilmesi amaçlanmakta. Açık kapı dediğimiz açıkçası milletin kapısı. Buraya gelen her vatandaşımızı uzman arkadaşlarımız karşılıyor. Taleplerini isteklerini alacaklar. Güler yüzlü bir şekilde sorunları giderilmiş olacak. Her kurumumuzda da bizzat sorumlu en az şef ve müdür yardımcısı düzeyinde arkadaşlarımız var. Burada aldıkları talepler otomatik sistemde oraya düşecek. İşkur, çevre, vakıf ile ilgili bir şey varsa oraya düşecek. Buradaki amacımız çok seri bir şekilde olmak. Vatandaşlarımız bazen kurumlara gidince toplantı olabiliyor ya da kurum müdürünün başka bir şeyi olabiliyor, aksama olabiliyor. Burada hiç aksama olmayacak. Bizzat ben takip edeceğim. Bunlardan vali yardımcılarımız sorumlu. Hep birlikte Batman'daki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti burada sunacağız. Bu kapı milletin kapısıdır. Vatandaşlarımız kendi talep ve isteklerini buraya iletecekler" dedi. - BATMAN