Batman'da 9'uncu kattan düşen yaşlı öldü
Batman'da, apartmanın 9'uncu katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Batman'da, apartmanın 9'uncu katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde, Şehmus Görnü (94) ikamet ettiği apartmanın 9'uncu katından düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Görnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Görnü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.