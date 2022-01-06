Batman'da 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman'da 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

BATMAN (İHA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Toplam 5 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman Pınarbaşı Mahallesi'nde 5 Ocak 2022 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir araçta bulunan toplam 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

Batman'da 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title