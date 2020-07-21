Batman'da 86 kilogram esrar ele geçirildi Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 86 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 86 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile bu iştirak edenlere yönelik mücadele sürüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 86 kilogram esrar ve terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA