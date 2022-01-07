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Batman'da 825 adet sikke ele geçirildi

Batman'da 825 adet sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batman kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 825 adet tarihi sikke ele geçirildi.

BATMAN (İHA) - Batman kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 825 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen 825 adet sikke, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında 2863 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

(Abdulaziz Karataş-İHA)

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