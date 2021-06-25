Batman'da 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıldır büyük tutkuyla arıcılık yapıyor
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Batman'da 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıldır büyük tutkuyla arıcılık yapıyor

Batman'da 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıldır büyük tutkuyla arıcılık yapıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıl önce merakla başladığı arıcılığı ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Batman'da 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıl önce merakla başladığı arıcılığı ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra arıcılığa başlayan Atak, ilerleyen yaşına rağmen kentin yaylalarında ve 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bal üretiyor.

Türkiye'nin dört bir yanında müşterileri bulunan Atak, 20 yıldır katıldığı kültür ve turizm fuarlarında gönüllü olarak Batman balının tanıtımını yapıyor.

Atak, AA muhabirine, merakla başladığı arıcılığı kısa bir acemilik döneminden sonra öğrendiğini ve 25 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Uzun yıllar gezgin arıcılık yaptığını anlatan Atak, Hatay, Dörtyol ve Adana gibi yerlere arılarını götürdüğünü belirtti.

Sason ilçesinde Mereto Dağı eteklerinde üretilen balın tadı, kokusu ve rengiyle eşsiz olduğunu dile getiren Atak, üretimini yaptığı balı Türkiye'nin her tarafına gönderdiğini aktardı.

Batman balının, özellikle Mereto Dağı'nda üretilen balın çok güzel olduğunu vurgulayan Atak, 20 yıllık müşterilerinin olduğunu ifade etti.

"Sağlığımı temiz havaya borçluyum. Yaylaya çıkınca yemeği iştahla yiyorum. Kendimi 20 yaşında bir genç gibi hissediyorum. Bu yaşıma rağmen sağlığım çok şükür yerinde." diyen Atak, balı İsviçre ve Almanya'ya kadar gönderdiğini kaydetti.

Atak, devletten kovan ve ana arı desteği aldıklarına işaret ederek, yaşanan kuraklıktan arıcıların da etkilendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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