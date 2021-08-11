Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 8 yıl önce cezaevinden kaçtığı tespit edilen M.Ş.T. (26) İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından fiziki takibe alındı.

Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda bulunduğu belirlenen M.Ş.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firarinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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