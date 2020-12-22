Batman'da 75 ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet
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Batman'da 75 ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:54
Batman'da 75 ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Avrupa Yetim Eli Derneği, Batman'da maddi durumu düşük öğrencilere 75 tablet dağıttı.

Avrupa Yetim Eli Derneği, Batman'da maddi durumu düşük öğrencilere 75 tablet dağıttı.

Derneğin Batman temsilcisi Fadlullah Çelik, uzaktan eğitime destek için kentte 75 öğrenciye tablet yardımında bulunduklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

"Avrupa Yetim Eli Derneği, öğrencilerin eğitim çalışmalarının aksamaması için bu kapsamda da yardım faaliyeti yürütüyor. Pandemi sürecinden dolayı temel bir ihtiyaç olan eğitim artık online şeklinde gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilerimiz maalesef epey var. Bu ihtiyacı bir nebzede olsa gidermek adına Avrupa Yetim Eli Derneği olarak 75 öğrencimize tablet dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmuş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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