Batman'da 715 parça tarihi eser ele geçirildi
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Batman'da 715 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman'da 715 parça tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da kaçak yollardan elde ettikleri 715 adet tarihi eseri piyasaya sürmeye hazırlanan 6 kişi, KOM ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Batman'da kaçak yollardan elde ettikleri 715 adet tarihi eseri piyasaya sürmeye hazırlanan 6 kişi, KOM ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda 6 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma sonucunda merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 6 şahsın piyasaya sürmek istediği 407 adet bronz sikke, 85 adet gümüş sikke, 159 adet altın sikke, 7 adet metal heykel, 1 adet metal tabla, 1 adet kama, 17 adet obje, 1 adet kolye ucu, 23 adet yüzük, 14 adet ok ucu olmak üzere toplamda 715 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler ele geçirilmiş olup konuyla ilişkili 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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