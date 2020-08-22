Batman'da 7 ev karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da 7 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

22.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:27

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe merkezinde 7 evin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Batman'da 7 ev karantinaya alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Ekonomi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Tarladaki anız yangını, saman balyası yüklü TIR'ı kullanılamaz hale getirdi.
Tarladaki anız yangını, saman balyası yüklü TIR'ı kullanılamaz hale getirdi.
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı 'cinayete teşebbüsle eşdeğer' olarak tanımladı
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı "cinayete teşebbüsle eşdeğer" olarak tanımladı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Fatih Dönmez Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Jose Sosa Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Enerji Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Batman'da 7 ev karantinaya alındı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 17:39:28. #1.14#
title