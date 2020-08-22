Batman'da 7 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
22.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:00
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe merkezinde 7 evin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA