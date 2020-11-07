Batman'da 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

07.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:20
Batman'da 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Batman'da durdurulan araçta 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman'da durdurulan araçta 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında çevre yolunda durdurulan araçta 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

İlgili Haberler

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Timur Selçuk Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Kız Kasım Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:20:34. #1.14#
title