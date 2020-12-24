Batman'da 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Batman'da 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

24.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:40
Batman'da 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, TPAO Bulvarı üzeri bir benzin istasyonu önünde durdurulan araçta yapılan aramada, 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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