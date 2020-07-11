Batman'da 60 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram esrar ele geçirildi.
11.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:46
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili, şehir girişinde durdurmak istedi.
Polis, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı takibe başladı.
Kovalamaca sonucunda otomobil, Huzur Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 60 kilogram esrar ele geçirildi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA