Batman'da 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi
16.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:14
Batman'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Suçeken bölgesi mevkisinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda söz konusu bölgede gizlenen 6 kilo 174 gram kubar esrar bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak