Batman'da 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi
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Batman'da 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi

16.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:14
Batman'da 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Suçeken bölgesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu bölgede gizlenen 6 kilo 174 gram kubar esrar bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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