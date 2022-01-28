Batman'da 6 hükümlü ile farklı suçlardan aranan 170 kişi yakalandı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 170 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2021 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında arananların yakalanması için sürdürülen çalışmalarda haklarında 14 yıldan 21 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden A.G. ve Ş.G. yaşları küçük, A.G. ve D.T. ise hamile olmaları nedeniyle cezaları ertelendi.

Hırsızlık suçlarından toplam 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun G.G. ve cinsel istismar suçlamasıyla 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.