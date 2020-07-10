Batman'da 6 ayda 900 çiftin resmi nikahı kıyıldı Batman Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk yarısında belediye evlendirme dairesine başvuran 900 çiftin nikahı kıyıldı.

Batman Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk yarısında belediye evlendirme dairesine başvuran 900 çiftin nikahı kıyıldı.

Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı içerisinde bulunan Batman Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat eden ve yapılan inceleme sonucu evlenmelerinde yasal bir sakınca görülmeyen 900 çiftin nikah akitleri gerçekleştirildi, genç çiftlere evlilik cüzdanları verildi.

Kaynak: AA