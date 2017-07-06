Batman'da 6 Ayda 1 Milyon 261 Bin 303 Kişi Hastanelere Başvurdu

BATMAN'daki kamu hastanelerine 2017 yılının ilk ayında 1 milyon 261 bin 303 kişinin başvrurarak, çeşitli alanlarda sağlık hizmeti aldığı belirtildi. Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr.Sedat Özkul, geçen yıla oranla Batman'daki hasta sayısında yüzde 30 civarında artış yaşandığını söyledi.



Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki kamu hastanelerine rekor sayıda başvuru yapıldı. 400 bin nüfuslu kentteki bölgenin en büyük hastanelerinden sayılan 356 yataklı Batman Bölge Devlet Hastenesi'ne ilk 6 ayda çevre il ve ilçelerden gelen 703 bin 156 kişi acil servis hizmetleriyle birlikte tedavi gördü. Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Sedat Özkul, geçen yıla oranla Batman'daki hasta sayısında yüzde 30 civarında artışın yaşandığını belirterek, "Hedefimiz, bünyemizdeki hastanelerde hizmet kalitesini artırmak ve hasta sevkinin önüne geçebilmektir" diye konuştu.



BÖLGE İLLERİNDEN 120 BİN HASTA



Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği verilerine göre, Bölge Devlet Hastenesi'ne 6 ayda çevre il ve ilçelerden gelen 703 bin 156 kişi acil servis hizmetleriyle birlikte tedavi gördü, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilk 6 ayda 300 bin 705 kişi tedavi olurken, Ağız ve Diş Sağlık Merkezi'nde ise 137 bin 201 kişi sağlık hizmeti gördü. Verilere göre, bölge illerden de 120 bin 741 kişinin Batman'daki kamu hastanelerini tercih ettiği ortaya çıktı. - Batman