Batman'da 569 engelli özel sektörde istihdam edildi

BATMAN (AA) - Batman Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğünce, 2020-2021 yılı içerisinde 569 engelli birey özel sektörde istihdam edildi.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, engellilerin yaşamın her alanında aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Müdürlük olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak, iş sahibi olmalarını sağlamak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini belirten Eviz, 2020-2021 yılı içerisinde 569 engelli bireyin özel sektörde istihdam edildiğini aktardı.

Eviz, "180 kişi meslek edindirme kursu ile meslek sahibi olmuş, 1875 engelli kardeşimizle bireysel görüşme yapılarak uygun kurs, proje ve programlara yönlendirilmiştir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen 12 engellimizin projesi kabul edilerek maddi destek sağlanmıştır." dedi.

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere başvuru süresinin 17 Aralık'a kadar uzatıldığını bildiren Eviz, "İstihdam alanı da engellilerin var olması gereken önemli alanlardan biridir. Engelsiz istihdam için, İŞKUR olarak Engelli İş Koçlarımız ile sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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