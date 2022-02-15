Batman'da 555 sikke ve üzerinde figür bulunan 5 levha ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da 555 sikke ve üzerinde figür bulunan 5 levha ele geçirildi

AA, İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'da 555 sikke ve üzerinde figür bulunan 5 levha ele geçirildi

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan 5 metal levha bulundu.

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan 5 metal levha bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güneykent Mahallesi'nde K.B'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan, farklı boyutlarda 5 metal levha ele geçirildi.

K.B. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Batman, Metal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title