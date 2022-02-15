Batman'da 555 sikke ve üzerinde figür bulunan 5 levha ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan 5 metal levha bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güneykent Mahallesi'nde K.B'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan, farklı boyutlarda 5 metal levha ele geçirildi.

K.B. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.