Batman'da 530 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
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Batman'da 530 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 249 köy ile 281 mezra yolu ulaşıma kapandı.

13.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35
Batman'da 530 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 249 köy ile 281 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. , , Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine bağlı 249 köy ve 281 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme aracı, kepçe ve greyder ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışması başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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