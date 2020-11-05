Batman'da 51 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Batman'da 51 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:32
Batman'da 51 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Batman'da, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Batman'da, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin Yolağzı köyüne geleceğini tespit etti.

Köye düzenlenen operasyonla yakalanan B.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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