Batman'da 500 çiftçiye yüzde 80 hibeli 100 bin fıstık fidanı dağıtıldı

BATMAN (AA) - Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen, İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 500 çiftçiye yüzde 80 hibeli 100 bin fıstık fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İl Özel İdaresi'nin katkıları ile son 5 yılda 1,5 milyon liralık destek sağlandığını belirtti.

Batman'da 93 bin dönümde fıstık yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Gün, proje kapsamında dağıtılan 100 bin fıstık fidanı ile fıstık alanının 96 bin 700 dekara çıkacağını kaydetti.

330 bin fıstık ağacının meyve verdiğini dile getiren Gün, "330 ağacımızın yıllık verim ortalaması 1200 ton. Her yıl fıstığa ilgi artmaktadır. Biz de müdürlük olarak Meyveciliği Geliştirme Projesi ile 500 çiftçimize 100 bin fıstık fidanı dağıttık. Batman'a katma değer katan ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de fıstığa yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Fıstığın birinci sınıf tarım arazilerine dikilmemesi gerektiğini ifade eden Özdemir, bu konuda çiftçiler başta olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü aktardı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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