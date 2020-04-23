Batman'da 500 aileye gıda yardımı Batman'da Bir Kalp Bin Umut Platformu, 500 aileye gıda yardımı yaptı.

Batman'da Bir Kalp Bin Umut Platformu, 500 aileye gıda yardımı yaptı.

"Her güne bir iyilik yapalım. İyilik bulaşıcıdır." sloganıyla yardım kampanyası başlatan platform üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 500 ailenin evine gıda yardımı ulaştırdı.

Platform sözcücüsü Veysi Mercimekçi, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 gün süren kampanyada 450 aileye ulaştıklarını belirterek, bugün de 50 aileye daha yardım götürdüklerini söyledi.

Böylece 500 aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Mercimekçi, "Bizler elimizden geldiğince yoksul ailelere ve koronavirüsten dolayı işinden olmuş ailelere yönelik yardım çalışması yürütüyoruz. Batman halkı da buna duyarlı. Bizler sadece aracıyız. Hayırseverlerden alıp ihtiyaç sahiplerine aktarıyoruz." dedi.

Aileler ise yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, platform üyelerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA